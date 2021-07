Calciomercato Roma, doccia gelata Xhaka | Annuncio social

Calciomercato Roma, arriva un’altra doccia fredda sul fronte Xhaka: l’annuncio social non lascia spazio a repliche.

La trattativa legata al possibile passaggio di Granit Xhaka alla Roma ha visto una brusca frenata: il trasferimento in giallorosso del centrocampista elvetico richiesto da Mou sembrava cosa fatta, e invece l’Arsenal non solo ha deciso di non accettare la proposta messa sul piatto da Pinto, ma è passato anche al contrattacco, proponendo il rinnovo contrattuale al centrocampista. Una situazione per certi versi inaspettata, con la Roma che si è trovata spiazzata al cospetto dell’ostracismo dei Gunners, che ora come ora non si schiodano dalla richiesta di 20 milioni di euro, cifra considerata eccessiva dai capitolini.

Calciomercato Roma, Xhaka ritorna ad allenarsi | Annuncio social dell’Arsenal

E così, non è di certo passato inosservato il tweet con il quale l’Arsenal ha riferito del ritorno agli allenamenti di Xhaka: “Welcome back, Granit“. Staremo a vedere quello che succederà: la Roma è convinta ancora di potersi giocare le sue chances nella corsa al pupillo di Mou, ma il tempo inevitabilmente comincia a stringere, e la fumata bianca non potrà essere procrastinata in eterno. La sensazione è che sarà la volontà del calciatore, alla fine, a fare la differenza, fermo restando che il club inglese non ha nessuna necessità di vendere, e l’operazione Ben White lo dimostra.