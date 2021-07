Calciomercato Roma, tre di Premier sul difensore | La situazione

I giallorossi si defilano per il difensore che potrebbe rimanere in Premier League. La situazione del francese.

Periodo estivo pieno di amichevoli quello di questi giorni per i giallorossi di José Mouriho. Oggi sfida al Siviglia di Lopetegui, mercoledì contro il Belenenses e poi sabato 7 agosto contro il Betis Siviglia. Come da stagione regolare, la Roma sta simulando un test ogni tre giorni, anche se il carico è ancora pesante a tre settimane dall’inizio della stagione (il club capitolino inizierà il 19 agosto nella gara di andata del playoff di UEFA Conference League). Intanto se lo Special One sta lavorando sul campo, Tiago Pinto prova a chiudere altri affari, ma in uscita soprattutto non è facile.

Calciomercato Roma, Zouma pista difficile

Intanto la pista per un obiettivo rimane molto difficile. Quella per Kurt Zouma, infatti, è una vera e propria asta. Il Chelsea vuole chiudere il prima possibile per Kounde, offrendo magari come contropartita proprio il difensore francese connazionale, ma su di lui, come riportato dal giornalista Julien Maynard, oltre a Tottenham e Crystal Palace, si sarebbe aggiungo anche il West Ham. Per Zouma la cessione è ormai certa, ma la Roma in quel reparto, salvo clamorose uscite, è al momento abbastanza coperta, con i 4 centrali che sono Mancini, Kumbulla, Ibanez e Smalling.