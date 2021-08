Calciomercato Roma, Xhaka si espone | Il messaggio social

Calciomercato Roma, stavolta ci pensa direttamente il centrocampista svizzero dell’Arsenal a chiarire quale sarà il suo futuro stagionale.

Fondamentale aggiornamento sulla trattativa che avrebbe dovuto portare Granit Xhaka a vestire la maglia della Roma. Sono ore caldissime per quello che riguarda il futuro del talentuoso centrocampista elvetico, reduce da un grandissimo Europeo con cui ha chiuso la stagione.

Una trattativa estenuante portata avanti dal dg Pinto e la società londinese dell’Arsenal, sembrava settimane fa una questione di pura formalità, con molti addetti ai lavori che davano per fatto l’affare, lo stesso centrocampista non aveva mai chiarito quale fosse il suo futuro, lasciando più di una porta aperta verso la sua cessione. Fino a pochi minuti fa, dopo questo messaggio apparso sui suoi profili social.

Leggi anche-> Calciomercato Roma, sentenza Arteta | L’annuncio su Xhaka

Leggi anche-> Calciomercato Roma, Pinto spiazzato | Nuovo obiettivo in Premier

Mercato Roma, ecco la decisione di Xhaka

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Granit Xhaka (@granitxhaka)

Non solo è stato schierato in campo dal mister Arteta, ha anche trovato la via della rete. Rete inutile ai fini del risultato visto che i gunners si sono arresi per 2-1 contro i cugini del Chelsea, freschi campioni d’Europa. I tifosi della squadra londinese hanno accolto con un’ovazione il centrocampista svizzero e a fine gara lo stesso Xhaka è stato chiaro riguardo la propria volontà.

L’elvetico ha scritto: “È davvero bello essere a casa”, chiudendo forse in modo definitivo quella che era una telenovela iniziata ben prima dell’exploit della Svizzera ad Euro2020. Il messaggio che chiude la porta in faccia a Pinto è servito, ora dovrà essere bravo il portoghese a concentrarsi su nuovi obiettivi per la mediana giallorossa.