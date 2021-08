Calciomercato Roma, sentenza Arteta | L’annuncio su Xhaka

Calciomercato Roma, arrivano importanti aggiornamenti sullo stato della trattiva tra i giallorossi e l’Arsenal, ecco l’annuncio di mister Arteta.

Importante aggiornamento in casa Arsenal per quello che riguarda il principale obiettivo di mercato della Roma. Da mesi il dg Tiago Pinto si sta muovendo, neanche troppo nell’ombra per regalare a Mourinho il talento che gioca nei Gunners.

Oggi arriva una doccia gelata per quanto riguarda la trattativa, direttamente il mister dei londinesi, Mikel Arteta, si è espresso chiaramente proprio sul calciatore che sembrava essere con le valigie in mano, pronto a raggiungere i giallorossi nel ritiro portoghese.

Il tecnico dei londinesi si è reso protagonista di un vero e proprio annuncio che non sarà per nulla piaciuto negli ambienti di Trigoria. Non solo il calciatore ha giocato, per altro mettendo a segno una rete, è stato direttamente blindato dal proprio tecnico.

Calciomercato Roma, è addio a Xhaka

Parliamo ovviamente del grande tormentone estivo del mercato giallorosso, Granit Xhaka, a lungo osservato speciale nella trattativa che sembrava ad un passo dalla chiusura. Non solo quest’oggi è sceso in campo nel derby amichevole tra Arsenal e Chelsea, segnando una rete nella sconfitta per 2-1 contro i campioni d’Europa, è stato anche blindato dal proprio tecnico.

Come ha rilanciato sui social l’esperto di mercato inglese, Fabrizio Romano, il tecnico dei gunners è stato netto, spegnendo velleità e speranze di vedere il talentuoso svizzero vestire la maglia giallorossa. Così ha parlato Arteta: ““Granit resterà con noi. È un elemento chiave della nostra squadra”. Si parla già di un rinnovo contrattuale, fino al 2025, pronto per il centrocampista 28enne.

Una vera e propria doccia gelata per Tiago Pinto e lo staff tecnico della Roma. Il giocatore venne accuratamente scelto da Mou per completare lo scacchiere in mediana al fianco del francese Jordan Veretout. Da un lato il mancato accordo economico tra le due società e dall’altro il campionato europeo condotto in modo splendido da parte di Xhaka sembrano aver messo una volta per tutte la parola fine alla trattativa.