Calciomercato Roma, Pinto spiazzato | Nuovo obiettivo in Premier

Calciomercato Roma, cambio di strategia Pinto: nuovo obiettivo a centrocampo dopo la fumata grigia per Xhaka.

Tempo di riflessioni in casa Roma: dopo aver praticamente chiuso per Shomurodov, per il quale manca solo l’annuncio ufficiale, l’obiettivo del general manager dei giallorossi è quello di rinforzare il centrocampo. L’obiettivo numero uno continua ad essere Granit Xhaka, ma i segnali che trapelano dall’Inghilterra non fanno presagire nulla di buono, anche perché l’Arsenal starebbe facendo di tutto per trattenere l’elvetico, al quale sarebbe stato proposto anche un rinnovo di contratto. La Roma continua a monitorare la situazione, ma laddove i Gunners non entrassero nell’ordine di idee di abbassare le pretese per lo svizzero, Pinto dovrà virare inevitabilmente su un altro obiettivo.

Calciomercato Roma, ritorna in auge la pista Douglas Luiz: le ultime

Secondo quanto riportato da “Il Romanista“, la pista più calda come eventuale alternativa a Xhaka è quella che porta a Douglas Luiz, centrocampista brasiliano classe ’98 in forza all’Aston Villa. Il suo contratto scade nel 2023, ma nonostante questo il club inglese lo valuta circa 30 milioni di euro: cifra comunque elevata. Ricordiamo che in questa stagione, il mediano ha disputato complessivamente 34 partite con il proprio club, mettendo a referto 3 assist, e 2 partite in Copa America e 3 con le Olimpiadi: un calciatore che, a dispetto della giovane età, ha con sé un buon bagaglio d’esperienza. Sullo sfondo resta la pista Delaney, anche se non è escluso che la Roma, laddove non si sbloccasse l’affare Xhaka, decida di non intervenire ulteriormente sul mercato.