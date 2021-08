Calciomercato Roma, addio al campione d’Europa | Doppia opzione

Calciomercato Roma, a meno di clamorosi colpi di scena, si sta delineando una doppia opzione percorribile per il Campione d’Europa.

Un passaggio obbligato per il mercato della Roma è rappresentato inevitabilmente da quelle cessioni, grazie a cui racimolare un tesoretto sufficiente per dare l’assalto a quei colpi in entrata che si considera necessari per rinforzare l’organico a disposizione dello Special One. Oltre ai vari Nzonzi, Pastore, Olsen, Bianda, Coric e Pedro, anche Florenzi non è considerato indispensabile ( per usare un eufemismo) nella nuova creatura che ha in mente di plasmare il lusitano. Quella che sta vivendo il fresco Campione d’Europa è un’estate assolutamente atipica, da separato in caso: sarebbe convocabile dai primi di agosto, ma non si aggregherà al ritiro in Portogallo, perché il club ha in mente altri piani per lui.

Calciomercato Roma, Florenzi in uscita: Fiorentina e Marsiglia ci pensano

Secondo quanto riportato dalla “Gazzetta dello Sport“, potrebbero profilarsi due strade per l’ex esterno del Paris Saint Germain: una è quella che porterebbe nuovamente in Ligue 1, dove il Lione è a caccia di un acquisto sulla corsia esterna, dopo l’addio di Mattia De Sciglio, che ha fatto ritorno alla Juventus. L’altra, sicuramente più “affascinante” ma non per questo meno percorribile, è l’opzione Fiorentina, con i gigliati che hanno bussato alla porta del Chelsea per Zappacosta, per sostituire Pol Lirola. I “Blues” in sede di negoziazione si sono dimostrati sovente degli ossi duri, e questo potrebbe spingere i Viola a varare soluzioni alternative, tra le quali la candidatura di Florenzi non può di certo passare inosservata.