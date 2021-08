Calciomercato Roma, assalto Atalanta | Pinto prepara la rivoluzione

Calciomercato Roma, la richiesta di Gasperini all’Atalanta potrebbe rivoluzionare i piani di Tiago Pinto e accelerare altre operazioni.

Una novità improvvisa potrebbe cambiare i piani del general manager della Roma Tiago Pinto e al prezzo di un sacrificio agevolare delle altre operazioni in entrata altrimenti impossibili.

Secondo quanto dichiarato dal giornalista di Sport Mediaset Sandro Sabatini l’Atalanta sarebbe fortemente interessata a un calciatore della Roma. “Gasperini anche sullo slancio dell’esperienza che Marash Kumbulla ha avuto con Juric al Verona ha pensato che sarebbe un prospetto ideale per sostituire Romero, tanto quanto Demiral”. Tanto la Juventus quanto la Roma, secondo il giornalista, potrebbero così incassare una somma interessante in caso di cessione da parte di uno dei due difensori.

Tutto questo sarebbe possibile naturalmente in caso di cessione da parte dell’Atalanta del difensore Cristian Romero, per il quale Fabio Paratici sarebbe disposto a spendere ben 50 milioni di euro pur di portarlo al Tottenham. Con una cifra del genere l’Atalanta potrebbe poi reinvestire sul mercato e puntare proprio su Kumbulla.

Leggi anche –> Calciomercato Roma, Pinto spiazzato | Nuovo obiettivo in Premier

Calciomercato Roma, l’Atalanta punta Kumbulla come eventuale sostituto di Romero

La Roma di fronte a un’offerta molto alta potrebbe anche tentennare. Il nazionale albanese è arrivato solo lo scorso anno, in cui tra positività al Covid-19 e infortuni non ha reso secondo le aspettative. Per Tiago Pinto e per il nuovo allenatore José Mourinho è un difensore valido su cui puntare per la prossima stagione, ma visto il passaggio alla difesa a quattro rispetto alla scorsa stagione qualcosa potrebbe anche cambiare.

Con a disposizione Gianluca Mancini, Roger Ibanez e Chris Smalling, sostituendo Marash Kumbulla con un altro centrale a prezzo vantaggioso la Roma potrebbe ritrovarsi, in caso di cessione dell’albanese, con dei fondi da investire in altre zone del campo. Vista la fase di stallo per Granit Xhaka dell’Arsenal, Tiago Pinto valuterà eventualmente il da farsi con questo nuovo scenario di calciomercato.