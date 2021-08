ASRL | Calciomercato Roma, Florenzi e soldi: Mou ha scelto il mediano

Calciomercato Roma, Florenzi inserito nell’affare: super affare per Mourinho, a caccia di un rinforzo in mediana.

In una sessione di calciomercato avara di grandi investimenti, si cercherà di capitalizzare ogni minima occasione, provando a piazzare alcuni esuberi come contropartite tecniche per limitare l’esborso cash. Lo sa bene la Roma, alle prese con la grana legata a Granit Xhaka, con l’Arsenal disposto a non ascoltare al momento l’offerta dei giallorossi, proponendo addirittura un rinnovo contrattuale al centrocampista elvetico, che fino a poco tempo fa era sul piede di partenza. Pinto ha registrato lo status quo dell’affare Xhaka, e avrebbe cominciato a tastare il terreno in vista di un’altra pista per il centrocampo, un reparto in cui comunque Mou si aspetta dei rinforzi.

Calciomercato Roma, maxi affare con il Lione | Florenzi e cash per Guimarães?

Nelle ultime ore è trapelata l’indiscrezione secondo cui il Lione si sarebbe fatto avanti per Florenzi, considerato un esubero da Mou, e da tempo con le valigie in mano. Ci sarebbero stati già dei sondaggi esplorativi per tastare il terreno: e chissà che non si possano creare i presupposti per intavolare un super affare con il club transalpino nell’ottica di un eventuale acquisto di Bruno Guimarães, centrocampista brasiliano classe ’97, sul quale aveva messo gli occhi proprio l’Arsenal, per sostituire eventualmente Xhaka. La valutazione dell’ex Atletico Paranaense si aggira sui 35 milioni di euro: proprio per questo l’inserimento di Florenzi sarebbe utile ad abbassare l’esborso cash. Da non trascurare il fatto che Guimarães è in possesso del passaporto comunitario: un dettaglio che non va trascurato, unitamente alla forza fisica e allo strapotere atletico di quello che è considerato un vero e proprio mastino, per il quale la Roma potrebbe fare un tentativo a stretto giro di posta.