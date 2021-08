Calciomercato Roma, ritorno di fiamma | Sfida lanciata

Calciomercato Roma, ritorno di fiamma sempre più probabile: il guanto di sfida è lanciato, ma la concorrenza è folta.

Incassato l’impermeabile ostracismo dell’Arsenal per Xhaka, la Roma ha cominciato a dirottare le proprie attenzioni altrove. Al momento non c’è nulla di concreto, sia chiaro: siamo ancora nel campo delle indiscrezioni, dei sondaggi esplorativi, anche perché la decisione dei Gunners ha sorpreso per certi aspetti Pinto, rivoluzionandone le strategie. Fatto sta, che Mourinho ha chiesto un rinforzo per completare la mediana e gioco forza lo si dovrà accontentare, anche perché lo Special One farebbe carte false pur di vedere Xhaka varcare i cancelli di Trigoria, e non lo si può considerare di certo soddisfatto della piega che sta prendendo la trattativa per lo svizzero.

Calciomercato Roma, torna di moda Koopmeiners

Ecco perché, secondo quanto riportato da “La Gazzetta dello Sport“, nella lista stilata dal general manager giallorosso figurerebbe anche il nome di Teun Koopmeiners, per il quale furono avviati dei contatti alcune settimane fa, prima che si dirottasse l’attenzione sul mediano dell’Arsenal. A distanza di tempo, l‘Atalanta si è portata in vantaggio nella corsa all’olandese classe ’98 dell’Az, ma la “Dea” non ha ancora chiuso l’operazione: il sempre più probabile addio di Christian Romero potrebbe dare un nuovo impulso alla manovra, ma non sono esclusi colpi di scena, con la Roma che monitora la situazione. Koopmeiners ora come ora non è considerata una priorità: in futuro, chissà…