Calciomercato Roma, è in città | Rischio beffa: i dettagli

Calciomercato Roma, è sbarcato in città: il rischio beffa è sempre più concreto. Si attendono novità a stretto giro di posta.

Importanti aggiornamenti sul fronte Kostic-Lazio. Secondo quanto rivelato da Alfredo Pedullà con un post apparso sui propri profili social, Fali Ramadani, agente, tra gli altri, anche di Filip Kostic, è sbarcato nella Capitale. L’arrivo del potente agente era atteso da tempo, e si è puntualmente materializzato: il suo approdo sarà utile per fare il punto della situazione legato al possibile approdo di Kostic alla Lazio, dal momento che Sarri ha espressamente richiesto un fluidificante di fascia che possa adattarsi al suo 4-3-3. Dal momento che la trattativa Brandt sembra essersi arenata, e i vari Januzaj e Brekalo sono considerate solo delle alternative, i biancocelesti sono ritornati con prepotenza sull’esterno dell’Eintracht Francoforte, per il quale la Roma aveva un accordo da tempo, che però non si sta materializzando in una fumata bianca viste le difficoltà a cedere i tanti esuberi in rosa.

Calciomercato Roma, incontro Ramadani-Lazio per Kostic | Le ultime

Ritorno di fiamma della Lazio per Kostic, dunque, il che potrebbe scompaginare le carte in tavola, con la Roma che non può affondare il colpo ed è costretta a temporeggiare, come rivelato indirettamente anche dall’affare legato a Granit Xhaka, che si sta allontanando sempre più dall’orbita giallorossa. Sull’esterno dell’Eintracht vigila anche l’Hertha Berlino, che però sta valutando la fattibilità dell’operazione Cornet; ecco perché l’incontro Ramadani-Lazio potrebbe segnare un vero e proprio punto di svolta, anche se non è da escludere che il “tavolo” possa allargarsi, ed inglobare altre trattative.