Calciomercato Roma, direzione Portogallo | Mourinho li aspetta

Calciomercato Roma, Mourinho è pronto ad abbracciare in Portogallo altri due giocatori.

Il mese appena conclusosi ha permesso a Pinto di ingaggiare diversi elementi richiesti dallo Special One. Quest’ultimo, infatti, aveva sottolineato l’urgenza di intervenire in più reparti quanto prima.

Il primo colpo è stato quello di Rui Patricio, ufficializzato più o meno in contemporanea alla sortita di Pau Lopez, ceduto al Marsiglia. Come sovente ribadito, l’infortunio di Spinazzola ha poi costretto la società ad intervenire anche sulla corsia sinistra.

Proprio per evitare di affrontare la prima parte di stagione con il solo Calafiori, la Roma ha acquistato Matias Vina del Palmeiars che è nella Capitale da una settimana e per il quale è attesa l’ufficialità nelle prossime ore.

Calciomercato Roma, Shomurodov e Cristante in partenza

Il terzo acquisto sarà poi rappresentato da Eldor Shomurodov, attaccate uzbeko del Genoa, prelevato dalla società di Preziosi per circa 20 milioni di euro. Il ventiseienne è stato fortemente voluto da Mourinho che ha indicato alla società il suo nome non appena aver capito che fosse troppo difficile arrivare ad Amzoun.

Rispetto a quelle con Wolverhampton e Palmeiras, la trattativa con i liguri è stata più celere del previsto. Shomurodov è atterrato in città ieri, sabato 31 luglio, ed è ora atteso dalla squadra in Portogallo.

Come testimoniato anche dalle immagini e i video dell’ultim’ora, è partito per la penisola iberica con Cristante in questi minuti per conoscere i suoi nuovi compagni e il suo nuovo mister.