Calciomercato Roma, cambia la difesa | La lista di Pinto

Calciomercato Roma, sono giorni di grande fermento in casa giallorossa focalizziamoci sulla situazione nel reparto difensivo.

Siamo entrati nella zona calda del calciomercato estivo, la Roma, sotto la regia del dg Tiago Pinto, sta cercando di soddisfare al meglio le richieste del neo allenatore Mourinho. Importanti novità arrivano per quanto riguarda il futuro del reparto arretrato giallorosso.

Se da un lato si registra la brusca frenata per quanto riguarda l’approdo di Xhaka alla corte dello Special One, dall’altro le richieste per un giovane difensore giallorosso si stanno facendo sempre più insistenti. In particolare sembra che sia sceso in campo direttamente il tecnico dell’Atalanta per sponsorizzare questa trattativa. Porte girevoli dunque all’orizzonte in casa giallorossa, per quella che potrebbe essere una vera e propria rivoluzione.

Leggi anche-> Roma, i Friedkin pagano ancora | Sborsati altri 25 milioni di euro

Leggi anche-> Calciomercato Roma, addio al campione d’Europa | Doppia opzione

Mercato Roma, Pinto ridisegna la difesa

L’Atalanta dicevamo sarebbe piombata diretta sul giovane difensore giallorosso. Parliamo di Marash Kumbulla, nel mirino dei desideri del tecnico orobico Gasperini. Il giovane difensore giallorosso è reduce da una stagione più che positiva, al netto di qualche acciacco fisico e delle tante panchine accumulate con la gestione Fonseca.

I bergamaschi avrebbero individuato nel centrale italo-albanese il sostituto perfetto per il partente Cristian Romero, reduce da una stagione monumentale in maglia neroazzurra. E in caso la trattativa andasse in porto sembra che il dg Pinto abbia già una nutrita rosa di nomi da proporre al tecnico Mourinho.

Si parte dal serbo Nikola Maksimovic, esperto difensore che è andato in scadenza col Napoli e del quale si era parlato anche in orbita Lazio, dove è finito invece il terzino albanese Hisay. A proposito di esperienza altro nome che circola negli ambienti di Trigoria è quello di German Pezzella, capitano della Fiorentina, a lungo accostato alla maglia giallorossa.

Ma le mire di Pinto non si fermano ai confini nazionali e, mirando in alto, si parla anche del profilo di Jerome Boateng. Svincolato dal Bayern Monaco ed ancora in cerca di una sistemazione di livello adeguato. Mentre l’ultimo nome è una vecchia conoscenza di Mou, parliamo di Eric Bailly, difensore del Manchester United che sembra essere in rotta con la piazza e che tornerebbe volentieri sotto gli ordini dello Special One. Vedremo cosa succederà nei prossimi giorni.