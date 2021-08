Calciomercato Roma, ultimatum Xhaka | Pinto “avvisato”

Calciomercato Roma, spunta l’ultimatum per Xhaka: Pinto e Mourinho “avvisati”. I dettagli sulle mosse dei giallorossi.

Sembrava essere un’operazione in dirittura d’arrivo, e invece l’affare Xhaka rischia di tramutarsi in una vera e propria telenovela, sulla falsariga di quanto successo con Smalling l’anno scorso. A dispetto della volontà del calciatore di vestire la maglia giallorossa, Pinto non è ancora riuscito a chiudere il cerchio con l’Arsenal, che non si schioda dalla richiesta di 20 milioni di euro, cifra ritenuta eccessiva dal general manager, che ha presentato la sua offerta da 13 milioni più 3 di bonus. Lo svizzero è ritornato dalle vacanze, ed è stato salutato con “giubilo” dai Gunners anche sui social: nelle ultime ore è trapelata l’indiscrezione secondo cui il club inglese avrebbe presentato un’offerta di rinnovo all’elvetico, che rischia di far saltare il banco.

Calciomercato Roma, Xhaka lancia l’ultimatum | Aspetta fino a lunedì

E così, secondo quanto riportato da ” Il Romanista“, lo stesso centrocampista avrebbe avvisato la Roma: aspetta i giallorossi fino a lunedì, non oltre. A queste condizioni, l’affare non si farà, con buona pace di Mourinho, che farebbe carte false pur di poter allenare un calciatore la cui importanza era considerata nevralgica all’interno del nuovo scacchiere tattico dello Special One. Trapela pessimismo sul buon esito della trattativa: la Roma rischia di veder sfumare il vero, grande obiettivo di questa sessione estiva di calciomercato. Staremo a vedere cosa succederà.