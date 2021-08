Roma, messaggio sui social | “Ti sei montato la testa”

As Roma News, mentre continua spedita la preparazione stagionale dei giallorossi sui social si è aperto un siparietto tra due giovani talenti.

E’ un ricchissimo precampionato quello della Roma, la preparazione stagionale in terra portoghese si sta rivelando non solo importante dal punto di vista tecnico. Mourinho e il suo staff stanno ricevendo segnali molto importanti per quello che riguarda gli equilibri futuri della squadra, in campo e fuori.

E proprio fuori dal campo, nello specifico sul social network Instagram, c’è stato un siparietto tra due talenti che è subito diventato virale tra i tifosi giallorossi. Uno scambio di battute spassoso tra due fortissimi giovani romanisti, chiaro ed inequivocabile segnale di come lo spogliatoio sia cementato ed unito, anche nei confronti degli ultimissimi arrivati.

Leggi anche-> Roma, i Friedkin pagano ancora | Sborsati altri 25 milioni di euro

Leggi anche-> Calciomercato Roma, direzione Portogallo | Mourinho li aspetta

Roma, siparietto social: “Ti sei montato la testa”

Scambio di battute via Instagram tra due giovani talenti giallorossi. Parliamo dell’esterno d’attacco Nico Zalewski che sul proprio profilo Instagram ha postato uno scatto durante una sessione d’allenamento. La foto recitava come didascalia “Prova a prendermi“, mentre il giovane e sorprendente talento sta effettuando un’intensa sessione di allenamento.

Ad irrompere sul profilo del talentuoso giocane è l’altrettanto giovanissimo Gonzalo Villar, da subito immerso alla perfezione nell’ambiente romanista. Spassoso il suo commento sotto la foto del collega: “Due partite e già ti sei montato la testa”. Taggando anche altri compagni di squadra e scatenando i tifosi giallorossi divertiti dall’atteggiamento gioviale dei calciatori.

Aleggia dunque il buonumore tra le fila giallorosse, che tra poche ore vedranno l’arrivo di due nuovi compagni in terra portoghese. Il siparietto ha fatto il giro del web, i tifosi giallorossi sperano con tutto il cuore che l’armonia e lo spirito di squadra rimangano tali da qui alla fine della stagione. Zalewski è tra le sorprese più brillanti di queste prime partite, mentre Villar deve ancora tornare a pieno regime dopo qualche acciacco.

Entrambi di sicuro rappresentano un’enorme risorsa nel patrimonio della società giallorossa, lo spagnolo ex Elche è letteralmente esploso lo scorso anno, salnedo in cattedra a centrocampo in svariate gare. La speranza più grande per i tifosi è che entrambi i talenti crescano con la lupa sul petto, con determinazione ed allegria, dai social fino al campo di calcio.