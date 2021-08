Roma, i Friedkin pagano ancora | Sborsati altri 25 milioni di euro

Roma, oggi 1 agosto è arrivata l’ufficialità circa l’ulteriore investimento fatto dai Friedkin durante il mese di luglio.

Gli ultimi 30 giorni sono stati pregni di eventi. Come emerso dalle parole di Pinto e dalle scelte di campo di Mourinho, i capitolini sembrano essersi convinti a puntare per l’ennesima volta su Edin Dzeko.

A quest’ultimo, dunque, sarà affidata la posizione di centravanti per il sesto anno consecutivo, in attesa dell’esplosione di Borja Mayoral e di Shomurodov. Lo spagnolo resterà nella Capitale per almeno un’altra stagione, mentre l’uzbeko è ormai prossimo alla firma.

Il ventiseienne, quasi ex Genoa, ha rappresentato il terzo investimento della società in questa campagna acquisti. Dopo gli ingaggi di Rui Patricio e Vina, Mourinho ha infatti individuato in lui il giusto profilo per poter garantire una valida alternativa ai diversi profili offensivi presenti in rosa.

Non è stata, invece, ancora trovata una soluzione per Granit Xhaka che, in questi ultimi tre giorni, sembra più vicino alla permanenza all’Arsenal che alla firma con i giallorossi. Entro ferragosto è attesa una chiave di svolta, così che già dalle prime di campionato la Roma possa vantare una mediana completa e che soddisfi le esigenze del portoghese.

Roma, i Friedkin sborsano altri 25 milioni di euro

Durante il mese di luglio, però, i Friedkin si sono distinti per un altro esborso molto importante. Al di là dei quasi 30 milioni di euro spesi per Vina e Rui Patricio, infatti, i due magnati americani ne hanno sborsato altri 25.

Stando a quanto riportato d “Il Tempo”, è stato effettuato un altro versamento in conto finanziamento alfine di supportare il working capital della società. Considerando quest’ultima “spesa”, l’investimento totale ammonta attualmente ad una cifra rasentante i 200 milioni di euro.