ASRL | Calciomercato Roma, un mancino per dimenticare Xhaka: le ultime

Calciomercato Roma, questa la situazione in casa giallorossa a pochi giorni dalla fumata nera, quasi definitiva, arrivata per Granit Xhaka.

Tra informazioni raccolte anche dalla nostra redazione e dichiarazioni ufficiali, la pista Xhaka per la Roma si è fatta tremendamente complicata. In gol nell’amichevole di ieri contro il Chelsea, il centrocampista svizzero ha esultato in maniera abbastanza evidente, festeggiando il “ritorno a casa” con un post Instagram alquanto eloquente. Tutti segnali che non fanno ben sperare Tiago Pinto che, già da qualche giorno, sta vagliando possibili alternative.

Calciomercato Roma, gelo Xhaka: le ultime su Koopmeiners

Una delle più economiche è sicuramente rappresentata da Delaney, ma il centrocampista mancino del Borussia Dortmund non è l’unico nome in agenda. Di piede sinistro è anche Teun Koopmeiners. Sebbene con caratteristiche diverse, il centrocampista dell’Az potrebbe tornare d’attualità. Fonti interpellate da Asromalive.it, tuttavia, pur confermando il gradimento della dirigenza e di Mourinho per il 23enne, hanno escluso la presenza di nuovi contatti diretti o di trattative ufficiali per il calciatore, valutato 18-20 milioni di euro e molto vicino all’Atalanta nelle scorse settimane.