Calciomercato Roma, pressing Mourinho | Servono 10 milioni

Tiago Pinto dovrà accelerare i tempi per il rinforzo a centrocampo, vista la pista mancata relativa a Xhaka. Le ultime sul calciomercato.

Ormai sarà molto difficile, se non impossibile, arrivare a Granit Xhaka. La proposta della Roma rimane ferma su quella di qualche giorno fa, mentre la richiesta dell’Arsenal ugualmente non si scosta da quei 20 milioni di euro. Anzi per il centrocampista e capitano della Svizzera servirà un doppio sforzo, visto che dalle dichiarazioni di ieri, sia del tecnico che del giocatore stesso, tutto fa presagire alla permanenza a Londra. In un mercato davvero difficile per tutti i club, ma soprattutto per la Roma che nonostante i tanti esuberi è riuscita a mettere a segno intanto tre acquisti, anche se almeno per il momento, non è riuscita a rinforzare il centrocampo.

Calciomercato Roma, ecco il sostituto di Xhaka

In attesa del ritorno di Bryan Cristante, che così come l’ultimo arrivato Eldor Shomurodov, si riunirà quest’oggi con i compagni in Portogallo, José Mourinho aspetta il nuovo centrocampista. Per aspettare la vera Roma dello Special One bisognerà aspettare il 31 agosto, giorno in cui ci sarà la chiusura del calciomercato. Il tecnico portoghese, svanito Xhaka, sta pensando seriamente a Thomas Delaney, classe ’91 di proprietà del Borussia Dortmund. I tedeschi, secondo quanto riporato dalla ‘Bild’, valutano il centrocampista danese 10 milioni di euro, ma hanno proposto all’ex Werder Brema e Copenhagen anche il rinnovo di contratto. Anche in questo caso la Roma dovrà accelerare i tempi visto il precedente Xhaka. Il giocatore è al Borussia da tre stagioni ed era stato acquistato dal Werder nel 2018 per 20 milioni.