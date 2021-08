Calciomercato Roma, si riaprono le porte per Icardi | La situazione

I giallorossi sul calciomercato pensano ancora al grande attaccante. Ecco la situazione per l’argentino che ieri non ha disputato una grande partita.

Non è iniziata di certo nel migliore dei modi la stagione del Paris Saint-Germain di Mauricio Pochettino. Il club transalpino ha perso ieri sera la Supercoppa di Francia (trophée des champions) disputata in Israele contro i vincitori dell’ultima Ligue 1, il Lille. La squadra del neo tecnico Jocelyn Gourvennec si è imposta per 1-0 grazie alla rete di Xeka. Altro duro colpo per il PSG che sul calciomercato ha già acquistato Donnarumma, Sergio Ramos, Wijnaldum e Hakimi (solamente quest’ultimo è partito titolare, mentre l’ex Liverpool è entrato a partita in corso).

Calciomercato Roma, per Icardi non è finita

Chi è partito dal primo minuto è stato Mauro Icardi, il quale però ieri non ha impressionato, anzi tutt’altro. Per lui qualche ora prima era arrivato l’annuncio ufficiale via Social della sua permanenza nella capitale francese. Nella serata di ieri però sembrava che al calciatore mancasse voglia e motivazione. Secondo quanto riportato dal quotidiano francese ‘Le Parisien’, potrebbe ancora succedere di tutti a poco meno di un mese dalla chiusura della sessione estiva del calciomercato, con Juventus e Roma pronte in agguato a seguire gli sviluppi.

Anche se per i giallorossi dobbiamo aggiungere che risulterà difficile un ulteriore acquisto in attacco dopo quello di Eldor Shomurodov dal Genoa, per una valutazione complessiva che si avvicina ai 20 milioni di euro. L’argentino viene valutato non meno di 40 milioni, e a quella cifra, salvo clamorose cessioni, non potrà arrivarci nemmeno la Juventus.