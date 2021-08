Calciomercato Roma, c’è un ritorno di fiamma tra dubbi e incertezze

I giallorossi nonostante l’alto numero di giocatori in quel reparto potrebbero avere problemi per la prima gara ufficiale.

Un calciomercato non semplice, ma questo lo sapevano anche Dan e Ryan Friedkin, così come Tiago Pinto e José Mourinho. Ogni società conosce i propri limiti e le proprie situazioni interne, alle quali si aggiungono anche i problemi legati alla pandemia del Coronavirus, che non ha permesso milioni e milioni di incassi ai club di calcio e non solo. Nonostante questo però la proprietà texana continua ad investire nella società giallorossa e lo fa senza timori e limiti. Questo è un aspetto che fa sicuramente ben sperare ai tifosi giallorossi. Ma avere già José Mourinho sulla panchina giallorossa dovrebbe essere una garanzia, anche se lo Special One continua ad aspettare un rinforzo a centrocampo.

Calciomercato Roma, ritorno di fiamma a centrocampo

Ed è proprio qui che ormai da qualche settimana stanno sorgendo i primi veri problemi di questo mercato. I giallorossi dopo essere stati per molto tempo su Granit Xhaka, iniziano a riflettere sulle alternative viste le difficoltà per arrivare al centrocampista e capitano della Svizzera. Secondo quanto riportato dalla ‘Gazzetta dello Sport’ ci sarebbe il ritorno di fiamma per Teun Koopmeiners. Centrocampista classe ’98 dell’AZ Alkmaar sul quale la Roma c’è da tempo, anche se dovrà riuscire a sbarazzare la folta concorrenza, soprattutto dell’Atalanta. In quel reparto del campo la situazione inizia ad essere leggermente preoccupante, visto che al momento per la prima di campionato (ricordando che la Roma giocherà giovedì 19 agosto la gara di andata del playoff di UEFA Conference League, ndr) potrebbero essere Diawara e Bove i titolari.

Calciomercato Roma, problemi in mezzo

Questo perché se solo ieri Jordan Veretout ha disputato il primo vero allenamento con i compagni, Bryan Cristante è appena arrivato. Darboe, invece, non ha convinto a pieno e Gonzalo Villar è è tornato a Trigoria per una distorsione al ginocchio e ne avrà per almeno due settimane. Rimangono, dunque, Edoardo Bove e Amadou Diawara. Il primo sta convincendo tutti, mentre il secondo è l’unico che al momento offre garanzie di esperienza, anche se nelle gerarchie dello Special One non è in cima alla lista.