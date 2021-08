Calciomercato Roma, addio Serie A | Vola in Francia

By

Calciomercato Roma, un obiettivo dei giallorossi avrebbe ponderato in queste ore una decisione.

La Roma ha finora cercato di limare le zone di centrocampo e attacco, senza dimenticare dell’approdo di Rui Patricio che, almeno sulla carta, potrebbe portare molta più sicurezza tra i pali dopo l’ultimo biennio.

Resta da limare la situazione relativa al centrocampo, dove lo Special One continua ad indicare una carenza strutturale a sua detta ovviabile con l’approdo di un profilo che garantisca interdizione e geometrie.

Discorso a parte merita la difesa dove, eccezion fatta per i primi rumors estivi, non sembrano esserci grandi programmi in vista. Queste, a tal proposito, le ultime novità.

Calciomercato Roma, Maksimovic è a un passo dal Marsiglia

Nelle prime settimane di giugno si erano susseguite numerose voci relative ad alcuni sondaggi dei dirigenti capitolini per diversi profili che potessero occupare la zona antistante all’estremità difensiva.

Tutto, in realtà, era legato alle incognite di Smalling, sia fisiche che relative al rapporto con il nuovo mister. Rientrati i passati malumori e giunte le garanzie sulla tenuta fisica del centrale inglese, i giallorossi hanno virato l’attenzione sugli altri reparti.

Tra i tanti nomi accostati all’orbita capitolina, va ricordato quello di Nikola Maksimovic, centrale serbo andato in scadenza contrattuale dopo la non felicissima parentesi al Napoli. L’ex granata piaceva molto anche alla Lazio ma, in queste ore, avrebbe ponderato una scelta che lo porterà lontano dal nostro campionato.

Stando a quanto riportato da Sky Sport, infatti, sarebbe ormai prossimo alla firma con il Marsiglia di Sampaoli.