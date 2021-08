Calciomercato Roma, contatti smentiti | Altra grana per Pinto

Calciomercato, si registrano importanti aggiornamenti nelle trattative in casa Roma, non solo in entrata. Non arrivano buone notizie per il dg Tiago Pinto.

Il calciomercato sta regalando continui ribaltoni in casa Roma. Non solo nei movimenti in entrata, dove c’è da registrare il probabile addio alla trattativa per Xhaka. In questo caso si tratta di un movimento in uscita, dopo che il calciatore è tornato a Roma praticamente da separato in casa. Proprio oggi è tornato dalle vacanze, dopo il trionfo con la maglia dell’Italia all’Europeo.

La scorsa stagione in prestito in Francia, al Psg, quest’anno si è parlato con insistenza di un interesse spagnolo, in particolare dell’Atletico Madrid, proprio dalla Spagna invece arriva la brusca smentita. Ci ha pensato l’esperto di calciomercato europeo, Fabrizio Romano, che ha rilanciato il tweet del collega in Spagna, dove si è sicuri che il club di Madrid non stia affatto pensando al calciatore giallorosso.

Pinto spiazzato, l’Atletico Madrid guarda altrove

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ALESSANDRO FLORENZI (@florenzi)

Parliamo ovviamente di Alessandro Florenzi, rientrato solo formalmente a Trigoria, in attesa di buone nuove dal calciomercato. Non si aggregherà ai ragazzi in Portogallo, sebbene pare che Mourinho avesse provato a convincerlo. E’ evidente che le strade tra il terzino e la società giallorossa siano destinate a separarsi.

Se da un lato c’è stata la smentita ai contatti tra Pinto e l’Atletico Madrid, sempre in Spagna potrebbe farsi sotto il Siviglia, con l’ex ds Monchi sempre molto attento alle dinamiche di mercato italiane. Ma attenzione anche alla Serie A, dove sembra esserci un fortissimo interesse verso il laterale.

Stiamo parlando della Fiorentina, il club toscano guidato da Vincenzo Italiano, avrebbe scelto il profilo perfetto per la propria fascia destra. Saranno giorni caldi per il futuro di Alessandro Florenzi, con il suo agente Lucci capace lo scorso anno di spiazzare tutti, col prestito a sorpresa in maglia Psg.