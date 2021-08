Calciomercato Roma, messaggio per Pinto | “Fate in fretta”

By

Calciomercato, i giallorossi sono alla ricerca di un rinforzo per la linea mediana, dopo la frenata nella trattativa per Xhaka ecco l’appello del talento olandese.

Sono giornate frenetiche per quel che riguarda il calciomercato in casa giallorossa, caratterizzate da continui ribaltoni nelle trattative. Proprio nella giornata di ieri il dg Tiago Pinto ha dovuto registrare una brusca frenata nella trattativa per Xhaka, dopo che il tecnico dell’Arsenal ha blindato il centrocampista svizzero.

Lo stesso centrocampista elvetico è stato chiaro con un inequivocabile messaggio lanciato sui social, dopo esser tornato in campo con il club londinese. Quello che sembrava essere l’indiziato numero uno per rafforzare la mediana in casa Roma oggi è più lontano che mai. Ma c’è da registrare una dichiarazione forte di un altro talento europeo, perno del centrocampo dell’Az Alkmarr e nazionale olandese.

Calciomercato Roma, Koopmeiners vuole la Serie A

E’ un’intervista bomba quella rilasciata da Teun Koopmeiners, 23enne centrocampista e capitano dell’Az. Le sue dichiarazioni lasciano davvero poco margine di trattativa alla società olandese, che sembra destinata a salutare il talentuoso giocatore. Pochi giorni fa ancora in campo nell’amichevole contro gli spagnoli della Real Sociedad, in seguito raggiunto dai microfoni del De Telegraaf ha chiarito la sua situazione di mercato.

Ecco le sue parole raccolte dall’autorevole testata olandese: “Questa situazione porta stress, perché alla fine ci pensi ogni giorno. Se il trasferimento non avverrà prima dell’inizio della stagione dovrò solo giocare bene e mettere più minuti possibile nelle gambe. Capisco che la gente pensi che io abbia detto addio al club da tempo, ma un addio è vero solo al momento delle firme”. Non buone notizie per i tifosi olandesi che avrebbero voluto vederlo continuare ad indossare la fascia da capitano.

Con insistenza si parla di un interessamento del club giallorosso, non smentita neanche da fonti vicine al giocatore. Ma la concorrenza è tanta ed agguerrita, si parla di un interesse del Rennes, club transalpino, ma soprattutto dell’Atalanta, la squadra guidata da Gasperini avrebbe messo gli occhi sul talento orange da tempo. Vedremo cosa ci regalerà il mercato nei prossimi, caldissimi, giorni.