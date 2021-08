Calciomercato Roma, rottura definitiva | Occasione in Olanda

Continuano a rincorrersi voci di mercato che vedono la Roma guardare con insistenza al campionato olandese. Fari puntati su un talento del PSV.

Importanti aggiornamenti arrivano dall’Olanda, protagonista un talento del Psv Eindhoven. Non una sorpresa per la nostra redazione, che aveva raccolto l’esclusiva mesi fa. Adesso c’è da registrare la rottura definitiva tra il club e il calciatore, sancita dalle parole del tecnico degli olandesi.

Talentuoso centrocampista offensivo, classe 2002, rappresenta una vera e propria occasione di mercato. Il suo procuratore è Mino Raiola, che gradirebbe una destinazione italiana per il suo assistito. Attenzione però, perché Tiago Pinto deve prima pensare a piazzare i non pochi esuberi nella rosa giallorossa. Non solo, c’è anche da registrare un forte interessamento del Napoli sul calciatore.

Occasione Roma | occhi in Olanda, regia Raiola

Parliamo di Mohamed Ihattaren, talentuoso centrocampista messo ai margini del progetto PSV. Il tecnico Roger Schmidt è stato chiaro, non concedendo alcun margine di permanenza per il talento. Il club olandese si è infuriato dopo che il giocatore è apparso in compagnia proprio di Mino Raiola, in Costa Azzurra.

In teoria il calciatore era fuori per infortunio ma la foto, che ha fatto il giro del web, non è stata digerita. Ecco le dichiarazioni del tecnico: “Ho detto abbastanza su questo argomento durante le conferenze stampa. Il club ha annunciato qualcosa sabato e questo è tutto. Non mi dilungherò oltre”. Nessun futuro quindi per il talentuoso centrocampista offensivo.

Non pochi comunque gli ostacoli alla trattativa, in primis la doppia grana esuberi. Nello stesso ruolo il dg Pinto deve essere bravo a piazzare sia Pedro che Pastore. Molto complicata soprattutto la cessione di quest’ultimo, reduce da diverse stagioni sciagurate. Altro campanello d’allarme è il forte interesse del Napoli, guidato dal tecnico ex Roma, Luciano Spalletti, che gradirebbe non poco l’arrivo nel club azzurro. Raiola, lo sappiamo, potrebbe spiazzare tutti da un momento all’altro, non resta che seguire questa pista olandese.