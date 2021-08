Calciomercato Roma, sorpresa Shomurodov | Cambia tutto

Cambia la formula per l’acquisto sul calciomercato dal Genoa alla Roma di Eldor Shomurodov. Ecco le cifre.

In attesa che arrivi l’ufficialità sul sito del club capitolino, è tutto fatto per il terzo acquisto giallorosso. Dopo Rui Patricio e Matias Vina (anche per quest’ultimo è atteso l’annuncio ufficiale), arriva Eldor Shomurodov. Classe ’95 alla sua prima apparizione in Italia, con la maglia del Genoa, ha siglato 8 reti e fornito 2 assist in 32 presenze (una delle quali in Coppa Italia).

Leggi anche: Calciomercato Roma, si sblocca l’affare | La Juventus ha deciso

Leggi anche: ASRL | Calciomercato Roma, un mancino per dimenticare Xhaka: le ultime

Calciomercato Roma, le cifre di Shomurodov

A sorpresa cambia la modalità dell’acquisto di Eldor Shomurodov. L’attaccante uzbeko passa dal Genoa alla Roma a titolo definitivo, senza prestito con diritto o obbligo di riscatto. Per il centravanti, in grado di ricoprire anche il ruolo di seconda punta, la società giallorossa pagherà un milione e mezzo di euro subito e gli altri 16 con un pagamento dilazionato. Inoltre verranno aggiunti altri 2,5 milioni di euro di bonus che non saranno facilmente raggiungibili tra obiettivi del calciatore e di squadra.