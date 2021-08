Conference League, sorteggio spareggi: l’avversaria della Roma – LIVE

Conference League, il sorteggio degli spareggi di accesso alla fase finale: ecco l’avversaria della Roma di Mourinho.

La prima volta della Roma in Conference League, la neonata competizione voluta dalla Uefa in aggiunta a Champions League ed Europa League. Se tornare al più presto in Champions è l’obiettivo primario del nuovo allenatore José Mourinho, da vincente qual è vorrà aggiungere anche questo trofeo alla sua ricca bacheca.

E così non si potrà snobbare questa competizione. Dopo la bella avventura della scorsa stagione, quando la Roma si è fermata a un passo dalla finale perdendo contro il Manchester United, qui c’è la possibilità di arrivare fino in fondo. Le rivali tra tutte le partecipanti sono alla portata ma le insidie sono sempre dietro l’angolo. E lo sa bene anche Mourinho, che l’anno scorso col Tottenham è stato eliminato dalla Dinamo Zagabria.

Conference League, il sorteggio: ecco l’avversaria della Roma

La Roma è inserita nel “Gruppo 4” in qualità di testa di serie del percorso principale e pescherà tra le squadre non teste di serie dello stesso raggruppamento. L’avversaria della Roma nello spareggio uscirà da una di queste cinque sfide: Rapid Vienna-Anorthosis Famagusta, Tobol-Kostany-Zilina, Santa Clara-Olimpija Lubiana, Dinamo Batumi-Sivasspor e Trabzonspor-Molde. Sarà dunque Roma contro una delle vincenti di questi match, eccezion fatta per Rapid Vienna-Anorthosis Famagusta, incontro di Europa League: sarà la perdente, in questo caso, ad affrontare i giallorossi.

Ecco IN DIRETTA il SORTEGGIO

–>

TUTTE LE DATE

Spareggi: 19 e 26 agosto.

Sorteggio della fase a gironi: 27 agosto.

Fase a gironi: 16 e 30 settembre, 21 ottobre, 4 e 25 novembre, 9 dicembre.

Sorteggio degli spareggi del turno a eliminazione diretta: 13 dicembre.

Spareggi del turno a eliminazione diretta: 17 e 24 febbraio.

Sorteggio degli ottavi di finale: 25 febbraio.

Ottavi di finale: 10 e 17 marzo.

Sorteggio di quarti di finale e semifinali: 18 marzo.

Quarti di finale: 7 e 14 aprile.

Semifinali: 28 aprile e 5 maggio.

Finale: 25 maggio a Tirana.