Sorteggio Conference League: format, diretta streaming e possibili rivali della Roma

Sorteggio Conference League, ci siamo quasi: ecco format, diretta streaming e possibili avversarie della Roma.

Inizia ufficialmente oggi l’avventura della Roma in Conference League. Nella neonata competizione Uefa la Roma farà il suo esordio il 19 agosto e poco dopo le 14:00 scoprirà la sua prima rivale.

Saranno 84 le squadre coinvolte, così suddivise: 20 ancora in corsa per un posto nei gironi di Europa League che verranno “retrocesse”, 60 impegnate tra giovedì 5 e 12 agosto nel doppio confronto valido per il terzo turno preliminare di Conference e 4 – tra cui proprio la Roma – già sicure del posto negli spareggi. La squadra allenata da Mourinho non conoscerà direttamente già oggi il nome degli avversari nella partita del 19 agosto – data del match d’andata, con il ritorno fissato una settimana dopo -, ma sapranno a quale coppia di squadre verranno abbinati.

Sarà possibile seguire il sorteggio a partire dalle 14:00 in diretta streaming sul sito ufficiale della UEFA.

Sorteggio Conference League: possibili avversarie Roma e date

La Roma è inserita nel “Gruppo 4” in qualità di testa di serie del percorso principale e pescherà tra le squadre non teste di serie dello stesso raggruppamento. L’avversaria della Roma nello spareggio uscirà da una di queste cinque sfide: Rapid Vienna-Anorthosis Famagusta, Tobol-Kostany-Zilina, Santa Clara-Olimpija Lubiana, Dinamo Batumi-Sivasspor e Trabzonspor-Molde. Sarà dunque Roma contro una delle vincenti di questi match, eccezion fatta per Rapid Vienna-Anorthosis Famagusta, incontro di Europa League: sarà la perdente, in questo caso, ad affrontare i giallorossi.

TUTTE LE DATE

Spareggi: 19 e 26 agosto.

Sorteggio della fase a gironi: 27 agosto.

Fase a gironi: 16 e 30 settembre, 21 ottobre, 4 e 25 novembre, 9 dicembre.

Sorteggio degli spareggi del turno a eliminazione diretta: 13 dicembre.

Spareggi del turno a eliminazione diretta: 17 e 24 febbraio.

Sorteggio degli ottavi di finale: 25 febbraio.

Ottavi di finale: 10 e 17 marzo.

Sorteggio di quarti di finale e semifinali: 18 marzo.

Quarti di finale: 7 e 14 aprile.

Semifinali: 28 aprile e 5 maggio.

Finale: 25 maggio a Tirana.