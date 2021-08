Calciomercato Roma, c’è il comunicato | Cessione ufficiale

Si sblocca il calciomercato in uscita in casa Roma, Tiago Pinto ha definito la cessione del centravanti, ora è arrivata anche l’ufficialità.

E’ arrivata l’ufficialità in casa Roma di un movimento in uscita. Come mi avevamo anticipato nella giornata di oggi, Tiago Pinto ha definito la cessione del centravanti giallorosso. Ora è arrivato il comunicato ufficiale, le strade tra il giovane attaccante e la Roma si sono separate.

Sono giorni caldi per quanto riguarda le trattative di mercato, l’esordio stagionale è sempre più vicino. I tifosi giallorossi sperano di capire al più presto che forma avrà la prima Roma targata Josè Mourinho. Al fronte di trattative in entrata che sono tramontate definitivamente, si inizia a muovere qualcosa nell’ambito dello sfoltimento della rosa.

Roma, accordo raggiunto: la cessione è ufficiale

Tutto definito quindi tra la Roma e l’Olimpia Lubiana per la cessione del giovane attaccante Tall. L’ufficialità è arrivata direttamente dalla Slovenia, con le foto della firma sul nuovo contratto, subito rilanciate dai canali social giallorossi. Junior Tall è reduce dal campionato Primavera, dove si è reso protagonista di una buonissima stagione.

🤝 Tall ceduto a titolo definitivo all'Olimpia Lubiana In bocca al lupo, Lamine!#ASRoma pic.twitter.com/gQ3x7TKNmN — AS Roma (@OfficialASRoma) August 3, 2021

I numeri non mentono, il talento 19enne, dal doppio passaporto franco-senegalese ha giocato 40 partite in maglia giallorossa, condite da 13 reti e 4 assist. Sempre molto utilizzato da Alberto De Rossi, non ha avuto spazio in prima squadra, a differenza di altri compagni. Parliamo specificatamente di Tripi, Bove e Zalewski, che in questa parte di ritiro sembrano aver convinto il tecnico Mourinho.

L’Olimpia Lubiana ha annunciato di aver siglato un accordo col giocatore fino al 30 giugno 2024. Con queste parole il giovane è stato salutato invece dall’As Roma: “Tall ceduto a titolo definitivo all’Olimpia Lubiana. In bocca al lupo, Lamine!”. Si muove dunque il fronte cessioni in quel di Trigoria, ora Tiago Pinto dovrà essere molto bravo a trovare sistemazioni ai tanti, troppi esuberi nella rosa giallorossa.