Calciomercato Roma, sorpresa Shomurodov | Clausola da capogiro

A sorpresa i giallorossi fanno firmare l’attaccante classe ’95. Chi lo vorrà prendere sul calciomercato però dovrà sborsare…

Eldor Shomurodov è un nuovo attaccante giallorosso. Sarà lui a completare il reparto offenviso insieme a Edin Dzeko e a Borja Mayoral. Dopo che il general manager Tiago Pinto ha sondato tanti profili, da Azmoun a Belotti, passando per Icardi e altre piste, alla fine ha trovato l’occasione giusta con il Genoa. Per l’attaccante uzbeko classe ’95 la Roma sborserà 17,5 milioni di euro. Come vi abbiamo riportato ieri, la formula è cambiata: dal prestito con obbligo al titolo definitivo e pagamento dilazionato per più anni. Per la società capitolina adesso manca il centrocampista che lo Special ha richiesto sin dal primo giorno, ma ci sono molte difficoltà anche perché si dovrà cedere ancora qualche giocatore.

Calciomercato Roma, clausola da capogiro

Come riporta l’edizione odierna de ‘Il Messaggero’, però le novità non sono finite qui. Sì, perché il giocatore ha firmato fino al 30 giugno 2026, accettando anche una clausola rescissoria che ammonta a ben 80 milioni di euro. Ieri sono state siglate le firme definitive, per il giocatore che ha anche rilasciato le prime dichiarazioni: “Mi piacerebbe aiutare la squadra a vincere dei titoli. A vincere le partite, farò del mio meglio. Voglio dare il massimo e continuare a crescere. La Roma è una delle migliori squadre italiane. E ci sono molte cose positive, ho visto come i tifosi sostengono la squadra, come si giocano le partite. Ho guardato molte partite della Roma. È stato deciso tutto molto velocemente”.