Calciomercato Roma, estate di fuoco per Pinto | Si complica tutto

I 23 esuberi stanno bloccando il calciomercato della Roma. Ecco la situazione nel dettaglio di ogni singolo giocatore.

Sono ben 36,7 milioni di euro lordi che la AS Roma ha a bilancio con i soli esuberi in rosa. L’edizione odierna del ‘Corriere dello Sport’ fa un’analisi dettagliata dei giocatori che oggi non rientrano nei piano di José Mourinho e per i quali Tiago Pinto dovrà svolgere un grande lavoro per cercare di riuscire a piazzarli tutti. Insomma un vero e proprio miracolo sembrerebbe dover compiere. Dai grandi nomi ai rientri dai prestiti dei giovani calciatori, il mercato giallorosso è fortemente condizionato dagli esuberi che lo Special One non ha convocato sin dal primo giorno di raduno. Tra gli ingaggi più pesanti ci sono sicuramente quelli di Javier Pastore (8 lordi), Pedro (4), Steven Nzonzi (5,7) e Alessandro Florenzi (5,2).

Calciomercato Roma, tutto fermo per gli esuberi

La situazione, chi per un motivo, chi per un altro, è alquanto complessa. In totale sono ben 23 gli elementi considerati indesiderati. Quasi tutti si stanno allenando a Trigoria con preparatori specifici. Tra gli esuberi ci sono anche Santon, Fazio, Olsen, Coric e Bianda, e il denominatore comune si chiama Monchi, visto che quasi tutti questi acquisti portano alla direzione sportiva dell’allora ds giallorosso. Nove giocatori che costano alla Roma ben 36,7 milioni di euro a stagione. Troppi per qualsiasi club. Pastore sta aspettando ancora una chiamate dall’Europa, rifiutando così il ritorno in Argentina, anche se rimane viva l’ipotesi rescissione. Fazio e Santon non hanno ricevuto offerte concrete, Coric potrebbe andare in prestito allo Zurigo, Olsen il Rennes e su Nzonzi c’è il Nizza.