Calciomercato Roma, tre nomi in ballo | Ecco la situazione

I giallorossi dovranno individuare il sostituto dopo il mancato arrivo. E’ corsa a tre nel reparto centrale del campo.

La brusca frenata per Granit Xhaka sta complicando il mercato dei giallorossi che sono a caccia di un centrocampista. Come vi abbiamo sempre detto il centrocampo è il reparto più folto, ma José Mourinho vuole comunque un nuovo giocatore in quel settore del campo. Oggi lo Special One può vantare a disposizione Cristante, Veretout, Diawara, Villar, Darboe e Bove. Su quest’ultimi due c’è ancora una valutazione in corso del portoghese, mentre il guineano ha rifiutato qualsiasi destinazione proposta, convinto di potersi giocare le sue carte.

Calciomercato Roma, corsa a 3 per il centrocampista

Secondo quanto riportato dalla ‘Gazzetta dello Sport’ di oggi, è lotta a due per l’alternativa di Xhaka. Il primo è Teun Koopmeiners, centrocampista classe ’98 dell’AZ Alkmaar, mentre il secondo porta il nome di Denis Zakaria, oltre al nome di Delaney che rimane in orbita giallorossa. Per il primo (leggi qui la nostra esclusiva) lo stesso ha parlato rilasciando le seguenti dichiarazioni: “Pensavo che sarebbe andato tutto più liscio, nella mia testa ci sono molto cose. Questa situazione dà stress, ci penso ogni giorno”. Dunque il giocatore attende una chiamata dalla Roma, ma bisognerà trovare l’accordo con l’AZ. Per il secondo (leggi qui la nostra esclusiva), da ricordare con il gigante svizzero del Borussia Moenchengladbach abbia il contratto in scadenza al giugno 2022, ma i tedeschi continuano a richiedere 30 milioni di euro.