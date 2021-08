Calciomercato Roma, ha conquistato Mourinho | No alla cessione

By

Calciomercato Roma, nonostante le tante offerte ricevute nell’ultimo periodo, Pinto avrebbe declinato le avances giunte per il centrocampista capitolino.

In questi primi due mesi di mercato, il dg si è distinto per un modus operandi concreto quanto silente. Ha infatti attualizzato diverse operazioni importanti ma, al contempo, palesato anche alcune difficoltà.

Da esaltare le cessioni arrivate nelle settimane a cavallo tra giugno e luglio che hanno permesso ai Friedkin di cancellare dal proprio libro paga i nomi di diversi elementi che Mourinho aveva definito non indispensabili.

Al momento, però, la Roma registra ancora una discreta saturazione per quanto concerne i profili finiti ai margini del progetto da diverso tempo.

Oltre che ad eventuali acquisti, centrocampista in primis, dunque, non meraviglieranno prossime sortite che la dirigenza giallorossa spera di poter chiudere quanto prima per sfoltire numericamente la rosa e abbassare il monte ingaggi.

Calciomercato Roma, Bove ha stregato José Mourinho

Ponderate valutazioni andranno fatte anche riguardo ai giovani giallorossi presenti in rosa. Un percorso di inserimento di questi ultimi all’interno del corpo squadra principale è stato catalizzato da Fonseca nei mesi primaverili e lo stesso Special One sembra ora intenzionato a proseguire l’iter avviato dal connazionale.

Queste prime uscite hanno infatti evidenziato una certa predisposizione del portoghese a utilizzare giocatori provenienti dalla Primavera. Tra essi, va segnalato Edoardo Bove, qualitativo centrocampista classe 2002 per il quale sarebbero state recapitate diverse offerte.

Una delle prime avances risale all’amichevole della Triestina quando la dirigenza friulana ammise pubblicamente l’interesse per il suddetto. Lo stesso Genoa avrebbe chiesto, invano, di inserirlo nella trattativa per Shomurdov.

La Roma non ha alcune intenzione di privarsene e, stando a quanto riportato da “La Gazzetta dello Sport“, potrebbe lasciarlo partire solo per permettergli di trovare continuità in un club disposto a garantire ai capitolini un diritto di ricompra.