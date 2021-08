Calciomercato Roma, cessione imminente | Accordo raggiunto

Calciomercato Roma, è praticamente tutto fatto per la cessione del centravanti giallorosso.

Quello iniziato da soli tre giorni, come ogni anno, si appresta a divenire uno dei mesi più importanti per quanto riguarda i movimenti di mercato. In Serie A, finora, fatta eccezione per alcune operazioni di Milan e Roma, non si è registrata una grande attività.

Le prossime settimane, dunque, diventeranno fondamentali per i giallorossi e tanti altri club del nostro campionato per poter plasmare le rispettive rose e prepararsi al meglio in vista della prossima stagione. Per quanto concerne i capitoloni, Tiago Pinto avrà da ovviare a diverse questioni, a partire da quella relativa all’acquisto di un centrocampista.

La trattativa per Xhaka è praticamente sfumata e urge ora trovare una valida alternativa che possa degnamente coesistere con Jordan Veretout e alternarsi ai diversi profili presenti nella mediana capitolina.

Non sono da escludersi, però, anche eventuali uscite, volte a cancellare dal libro paga dei Friedkin i nomi di diversi elementi ormai non più utili da diverso tempo. Alcune di queste operazioni potrebbero interessare anche alcuni profili della Primavera.

Leggi anche: Calciomercato Roma, sorpresa Shomurodov | Clausola da capogiro

Calciomercato Roma, tutto fatto per la cessione di Tall

In attesa di capire il futuro dei diversi giovani elementi sfruttati da Mourinho durante il pre-season, la Roma è ormai prossima ad ufficializzare la prima sortita interessante il settore giovanile.

Le uscite amichevoli, infatti, hanno testimoniato come in squadra ci siano diversi elementi che, con la giusta gestione, potrebbero risultare utili nel corso della stagione. Ci riferiamo, in particolare, a profili quali Bove, Darboe e Zalewski.

Non farà parte dello scacchiere mourinhiano, invece, Juinior Lamine Tall, il cui trasferimento all’Olimpija Ljubjlana è ormai cosa fatta. Stando a quanto appreso da Gazzetta Regionale, infatti, il giovane centravanti classe 2001 è da poche ore volato in Slovenia per siglare l’accordo con il club di prima serie balcanica.

La firma è attesa nelle prossime ore e rappresenterà la separazione ufficiale tra Tall e la Roma dopo un rapporto iniziato ad ottobre 2019 e chiosato con l’ultimo campionato durante il quale ha totalizzato 14 gol e 4 assist.