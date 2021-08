ASRL | Calciomercato Roma, Pinto si arrende: sta per firmare

Calciomercato Roma, queste le ultime e importantissime novità raccolte dalla nostra redazione circa il futuro di un giocatore di cui si è tanto discusso nell’ultimo periodo.

La prima delusione di mercato per i giallorossi è arrivata qualche settimana fa, quando, soprattutto dall’Inghilterra, hanno iniziato a infittirsi le voci relative alla sempre crescente difficoltà incontrata da Pinto per l’ingaggio di Xhaka.

Il centrocampista dell’Arsenal ha in queste settimane lanciato segnali di affetto a Mourinho e alla squadra giallorossa per provare ad accelerare la trattativa e convincere lo stesso dg portoghese a fare qualche sforzo in più per accontentare le pretese dei Gunners.

Questi ultimi, secondo le ultime ricostruzioni, hanno sempre chiesto per l’elvetico una cifra leggermente superiore ai 20 milioni di euro mentre dalla Capitale non si sono mai spinti oltre i quindici.

Calciomercato Roma, Xhaka pronto a prolungare il contratto con l’Arsenal

La prolissità dei tempi preoccupava i tifosi già da tempo. Questi timori sono stati acuiti nelle ultime ore anche dai segnali social lanciati dalla stessa squadra e dal numero 34, accolto fervidamente dai propri tifosi in occasione della recente amichevole con il Chelsea e tanto coccolato mediaticamente da mister Arteta.

In particolar modo, stando a quanto raccolto dalle informazioni della nostra redazione, si sarebbero registrati importanti passi in avanti relativi alla vicenda. Un accordo di massima tra Xhaka e l’Arsenal è già stato raggiunto e, a meno di clamorosi colpi di scena o di rilanci della Roma, l’annuncio del prolungamento contrattuale potrebbe arrivare nei prossimi giorni.