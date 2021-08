Calciomercato Roma, sorpasso in Serie A | Accordo vicino

Ore calde per quanto riguarda il calciomercato in casa Roma, non arrivano buone notizie dal fronte acquisti, c’è stata un’accelerata della trattativa in Serie A.

La Roma sta incontrando diversi scogli in questi giorni di calciomercato, soprattutto per quanto riguarda un ruolo nevralgico del campo. Dopo la frenata dell’affare Xhaka, definitivamente tramontato nella giornata di oggi, una nuova grana per la dirigenza giallorossa.

Sembrava molto caldo l’asse che legava Tiago Pinto all’Olanda, come raccontato dalla nostra redazione, il profilo del giovane centrocampista mancino sembrava fatto apposta per la mediana giallorossa. Sfumato lo svizzero, blindato dall’Arsenal, la Roma al momento in questa zona di campo ha Veretout e Cristante, che paiono titolari intoccabili, con riserve Villar e Diawara. Di sicuro a Mourinho avrebbe fatto comodo questa pedina, che però sembra essere ad un passo dal vestire un’altra maglia in Serie A.

Accordo vicino, contatti avanzati con l’Atalanta

Stiamo parlando di Teun Koopmeiners, che negli scorsi giorni aveva espresso la propria volontà di lasciare l’AZ. Talentuoso centrocampista mancino, 23enne e già capitano della squadra olandese, un profilo di tutto rispetto in ambito internazionale. Ed infatti a mettere gli occhi, e forse le mani, sul talento orange ci sta pensando l’Atalanta di Gasperini.

Secondo quanto rilanciato dall’esperto di calciomercato Nicolo Schira, Tiago Pinto è destinato ad arrendersi di fronte alla posizione di favore del club bergamasco. Nel dettaglio il giornalista parla di “stato avanzato della trattativa“, con il club bergamasco pronto ad offrire 15 milioni più 3 di bonus, mentre la richiesta dell’Az è ferma a 20 milioni. Differenza facilmente limabile, mentre per il centrocampista mancino sarebbe previsto un contratto fino al 2026, per 1,5 milioni a stagione.

Con Xhaka definitivamente tramontato, e Koopmeiners che sembra aver preso la strada verso Bergamo il reparto mediano della Roma rischia di restare scoperto. La speranza di Mourinho e dei tifosi giallorossi è quella di un guizzo di Tiago Pinto, sempre molto abile a muovere i fili lontano dai riflettori.