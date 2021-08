Calciomercato Roma, sblocco vicino | Lo vuole Monchi

Sirene spagnole sul difensore che la Roma ha messo ufficialmente sul mercato, rientrato dal prestito non si è aggregato alla squadra in ritiro, lo vuole Monchi.

Nel ritiro portoghese della Roma ci sono state due novità molto importanti. La prima, il ritorno di Bryan Cristante, fresco campione d’Europa con la maglia azzurra. La seconda, l’approdo in maglia giallorossa dell’uzbeko Shomurodov, nuovo attaccante a disposizione di Josè Mourinho. Mentre non ha raggiunto i compagni un altro campione d’Europa, rimasto ad allenarsi da solo a Trigoria.

La lista degli esuberi in casa giallorossa è davvero lunga. Il terzino azzurro, dopo un anno di prestito in Francia non sembra rientrare nei piani della società. Proprio in queste ore c’è da registrare l’interesse di una vecchia conoscenza giallorossa. L’ex ds Ramon Monchi, tornato a Siviglia, starebbe premendo per acquistare il laterale.

Il piano di Monchi per il terzino destro

Parliamo ovviamente di Alessandro Florenzi, il terzino non si è aggregato alla prima squadra in Portogallo. In questi giorni sta svolgendo lavoro a Trigoria, insieme alla lunga lista di esuberi da piazzare in questa sessione. La scorsa stagione in Francia si è interotta con il ritorno alla base, dopo che il Psg ha scelto di investire pesatemente su Hakimi per la fascia destra.

Ancor prima dell’esperienza francese il laterale aveva fatto una parte di stagione a Valencia. Proprio dalla Spagna si stanno facendo insistenti le voci di un forte interessamento sul suo profilo da parte di un dirigente ex Roma. Parliamo di Ramon Monchi, profeta nella sua Siviglia, più burrascosa l’esperienza nella Capitale.

Una delle priorità di mercato del Siviglia è proprio la figura di terzino destro, ruolo in cui si registra una vera e propria lacuna nella squadra allenata da Lopetegui. Il solo Jesus Navas, per altro tormentato dai gaui fisici, non può bastare per tre competizioni. Il profilo di Florenzi farebbe al caso degli andalusi, considerati anche i uoni rapporti tra il Ds e il terzino.