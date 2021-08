Calciomercato Roma, Xhaka chiama Mourinho | Ha firmato

Calciomercato Roma, Granit Xhaka ha rotto gli indugi, chiamato José Mourinho e lo ha informato: ha firmato.

Ormai i tifosi della Roma lo trattavano quasi da calciatore giallorosso. Quando era in campo con la nazionale svizzera nel corso degli Europei gli occhi erano tutti puntati su Xhaka. I messaggi a distanza con José Mourinho e i continui “like” su Instagram sembravano certificare la riuscita dell’affare e in effetti la trattativa era in uno stadio più che avanzato.

Poi però qualcosa è andato storto. E cioè la Roma non è riuscita a cedere in tempo i tanti, troppi esuberi che ancora restano sul groppone. E visto che i conti sono quelli e la situazione economica nonostante gli sforzi fatti dai Friedkin resta quella che è, l’affare non è andato in porto. Perché l’Arsenal non ha fatto sconti e alla fine ha deciso di tenere il calciatore proponendogli il rinnovo.

Calciomercato Roma, Xhaka ha firmato il rinnovo: la chiamata con Mourinho

Come riportato da Chris Wheatley sul sito Football.London, Granit Xhaka ha telefonato a José Mourinho e lo ha informato della firma del contratto con i Gunners fino al 2025. I due avevano una grande voglia di lavorare insieme e si era già creato un gran feeling.

Il nazionale svizzero era pronto alla nuova avventura ed entusiasta di trasferirsi in Italia. I due club non hanno però trovato l’accordo e di fronte l’offerta del rinnovo del contratto Xhaka è tornato sui suoi passi e ha deciso di restare.

A Londra si trova bene ed è comunque una bandiera dell’Arsenal, ha giocato più di 200 partite ed è sempre stato impiegato da titolare da Wenger, Emery e anche da Arteta con cui il rapporto è comunque buono.

E così come anticipato da Asromalive, ecco la firma di Granit Xhaka con la Roma e addio a uno dei sogni di questa sessione di calciomercato.