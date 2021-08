Roma-Belenenses: orario, probabili formazioni, dove vederla

Nuova amichevole per la Roma di Mourinho, impegnata domani contro i portoghesi del Belenenses, tutto quello che c’è da sapere sulla sfida.

E’ un precampionato che va avanti a ritmi altissimi quello in casa Roma. Dopo la doppia prestigiosa sfida a Siviglia e Porto, che hanno regalato due pareggi, è tempo di sfidare il Belenenses. Sarà la settima sfida di questa ricca preparazione stagionale, di nuovo contro un avversario portoghese, che debutterà in campionato l’8 agosto, proprio contro i lusitani del Porto.

Il fischio d’inizio del match è programmato alle ore 12:00, nuovamente nello stadio Bela Vista. Buone ma non esaltanti prestazioni hanno caratterizzato le ultime due uscite dei giallorossi, 1-1 contro il Porto e reti bianche contro il Siviglia. A fronte di una buona solidità difensiva i problemi maggiori sono stati sulle fasce di difesa e nel reparto offensivo. Il tecnico Mourinho di sicuro si augura di vedere i suoi attaccanti sbloccarsi nel match di domani.

Roma-Belenenses: probabili formazioni e dove vederla

Lo Special One dovrebbe affidarsi nuovamente alla formazione titolare schierando questo 11 tipo:

Roma (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp; Mancini, Smalling, Calafiori; Diawara, Bove; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko.

A disposizione del tecnico: Fuzato, Boer, Reynolds, Ibanez, Kumbulla, Tripi, Veretout, Cristante, Ciervo, Zlewski, Carles Perez, El Shaarawy, Borja Mayoral, Shomurudov.

Due novità, aggregate al gruppo pochi giorni fa, il ritorno di Bryan Cristante, fresco vincitore dell’Europeo. Inoltre ci sarà l’esordio, almeno tra i convocati, in maglia giallorossa del nuovo attaccante Shomurudov, nella giornata di ieri è arrivata l’ufficialità del suo passaggio alla Roma.

Per quanto riguarda la possibilità di vedere la partita ci sono buone notizie per i tifosi. Infatti il match sarà visibile in diretta per tutti gli abbonati Sky, sul canale Sky Sport Calcio oppure sul canale Roma Tv. La gara sarà trasmessa anche via streaming per tutti coloro che hanno sottoscritto un abbonamento con Now Tv.