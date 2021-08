Belenenses-Roma: formazioni ufficiali, diretta tv e streaming gratis

Belenenses-Roma, altra amichevole di precampionato per la squadra allenatore da Mourinho: formazioni ufficiali, diretta tv e streaming.

La Roma si appresta a giocare la terza amichevole in Portogallo, con la squadra di José Mourinho che sta proseguendo a spron battuto la preparazione nel ritiro in Algarve migliorando la forma fisica e assorbendo i dettami tattici dello Special One.

Alle 12:00 i giallorossi affronteranno allo Stadio Municipal de Bela Vista il Belenenses, club che affronterà il Porto nella prima partita del campionato portoghese in programma il prossimo 8 agosto. La squadra di Lisbona, decima in classifica la scorsa stagione, sarà più avanti nella preparazione fisica rispetto ai giallorossi che disputeranno la prima partita ufficiale undici giorni più tardi negli spareggi di Europa League contro la vincente di Trabzonspor-Molde.

Belenenses-Roma, formazioni ufficiali e dove vederla in tv e streaming

📌 Alle 12:00 torniamo in campo per l'amichevole con il Belenenses SAD! ⚽️ Ecco tutti i gol che abbiamo segnato finora…#ASRoma pic.twitter.com/HcZLYepYfu — AS Roma (@OfficialASRoma) August 4, 2021

Il match amichevole tra Belenenses e Roma verrà trasmesso da Sky su Sky Sport Calcio. Sarà possibile assistere alla partita che vedrà impegnati gli uomini di José Mourinho anche in diretta streaming tramite Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky. Sarà possibile vedere la partita gratis anche su RomaTV, previa registrazione, a questo link.

Le formazioni ufficiali

BELENENSES (3-5-2, da confermare): Luiz Felipe; Tomas Ribeiro, Phete, Boni; Diogo Calila, Taira, Afonso Souza, Yaya Sithole, Nilton Varela; Ndour, Cassierra. Allenatore: Petit.

ROMA (4-2-3-1, UFFICIALE): Rui Patricio; Karsdorp; Mancini, Smalling, Tripi; Darboe, Bove; Carles Perez, Pellegrini, El Shaarawy; Dzeko. In panchina: Fuzato, Reynolds, Ibanez, Kumbulla, Calafiori, Veretout, Cristante, Diawara, Ciervo, Zlewski, Zaniolo, Mkhitaryan, Borja Mayoral, Shomurudov. Allenatore: Mourinho.