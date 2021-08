Calciomercato Roma, il Bayern accelera | Niente Serie A

La Roma divide la sua preparazione stagionale tra campo e mercato, pochi problemi nelle amichevoli ma qualche intoppo nella campagna acquisti.

La Roma è tornata in campo nella giornata di oggi, superando per 3-1 la compagine portoghese del Belenenses. Josè Mourinho può ritenersi soddisfatto della prestazione offensiva dei suoi, mentre qualche campanello d’allarme sarà suonato dopo l’erroraccio di Rui Patricio. Parallelamente al campo va avanti il calciomercato, senza alcun tipo di acuto finora.

Preoccupa e non poco la zona nevralgica del campo, dove in questa fase di precampionato non hanno mai giocato i presunti titolari. Parliamo di Bryan Cristante, da poco riaggregato al gruppo squadra e Jordan Veretout, alle prese con il recupero da un duro infortunio. Proprio per questo le voci di mercato legate a Tiago Pinto spingevano verso l’acquisto di un centrocampista, meglio se tuttofare.

Archiviata da giorni la questione Xhaka, fresco di rinnovo con l’Arsenal e visto sfumare Koopmeiners, accordo trovato con l’Atalanta, un altro vecchio obiettivo dei giallorossi sembra essere ad un passo dal vestire la casacca del Bayern Monaco. Su questo centrocampista c’era forte in pressione anche il Milan, quindi possiamo parlare di un definitivo addio all’ipotesi Serie A.

Il Bayern Monaco su Sabitzer, trattativa avviata

Sarà molto probabilmente ancora in Bundesliga il futuro di Marcel Sabitzer. Secondo quanti riportato dal quotidiano Bild infatti il Bayern Monaco e il Lipsia hanno avviato la trattativa per il trasferimento in Baviera del centrocampista austriaco. A lungo si era parlato di lui in orbita Roma e Milan nel massimo campionato italiano.

Duttile centrocampista 27enne, protagonista di un buon Europeo terminato contro l’Italia. Il suo profilo era stato accostato alla Roma diverso tempo fa, poteva davvero fare al caso di Mourinho, che ora vede una zona di campo, la mediana, con la coperta decisamente corta. A quanto pare il giocatore austriaco si traferirà in Baviera per una valutazione intorno ai 18 milioni di euro. Un altro vecchio obiettivo sfumato, Tiago Pinto deve accelerare le trattative per regalare un valido elemento al tecnico portoghese.