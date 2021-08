Calciomercato Roma, Inter in difficoltà | Mourinho tenta il colpo

I giallorossi potrebbero fare uno sgambetto al top club italiano prendendolo a parametro zero.

Altra prestazione positiva per la Roma di José Mourinho che anche contro il Belenenses trova un risultato utile, battendo i portoghesi per 3-1, grazie alle reti di Edin Dzeko, Nicolò Zaniolo e Borja Mayoral. I giallorossi sono attesi sabato sera alle ore 22 allo Stadio Benito Villamarín di Siviglia per giocare contro il Betis, dopo aver affrontato già l’altra squadra andalusa. L’errore di Rui Patricio tra i pali non desta preoccupazioni allo Special One, che però deve adesso rivedere quale sarà il futuro centrocampo giallorosso dopo aver mancato l’acquisto di Granit Xhaka.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Roma, ha conquistato Mourinho | No alla cessione

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Roma | Pronti 25 milioni, lo vuole Ancelotti

Calciomercato Roma, occasione in Serie A

Anche quest’oggi Jordan Veretout, nonostante si stia allenando da un paio di giorni con il gruppo, non ha disputato un minuto e a questo punto è davvero difficile che possa essere il titolare delle primissime sfide ufficiali. Potrebbe esserlo Bryan Cristante, che è stimato da Mourinho, ma che dovrà recuperare il terreno, dopo le vacanze a seguito del trionfo europeo con l’Italia. Per questo Tiago Pinto sta pensando ad un nuovo innesto ed un nuovo obiettivo. Come riportato da ‘calciomercatoweb.it’, i giallorossi potrebbero trovare l’occasione giusta in Serie A, in casa Inter.

I nerazzurri, infatti, sono in una fase di stallo con Marcelo Brozovic per il rinnovo di contratto, in scadenza proprio a giugno 2022. La richiesta di 6 milioni di euro netti a stagione sta frenando la trattative. Se dovesse arrivare la fumata nera, il club giallorosso potrebbe puntarci visto che Marotta lo perderebbe a parametro zero.