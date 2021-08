Un acquisto che potrebbe scatenare una vera e propria reazione a catena sul calciomercato europeo.

Con Romelu Lukaku in direzione Londra sponda Chelsea, potrebbe aprirsi un clamoroso giro di attaccanti che riguarderebbe l’Europa ma soprattutto la Serie A. L’offerta di 130 milioni all’Inter per il belga i 12 milioni di euro netti a stagione più bonus per il giocatore, porterebbe alla chiusura quasi immediata della trattativa. A questo punto il club nerazzurro potrebbe piombare su Duvan Zapata dell’Atalanta, con Gasperini che dovrà di conseguenza andare a caccia del sostituto del colombiano. Per i bergamaschi si parla anche di Tammy Abraham, centravanti inglese classe ’97 chiuso da Werner e dal possibile arrivo di Lukaku.

Calciomercato Roma, situazione Dzeko e non solo

La Roma in quel reparto ha concluso ufficialmente l’acquisto di Eldor Shomurodov dal Genoa. I rossoblu, che hanno perso anche Pjaca, andato al Torino in prestito, però dovranno cercare un sostituto dell’uzbeko e da tempo hanno bussato alla porta dell’Atalanta per Sam Lammers, attaccante classe ’97 sul quale c’è anche l’Hellas Verona di Di Francesco. A proposito di granata, non è da escludere che per rimpiazzare Zapata, possano andare a bussare la porta proprio al Torino per Andrea Belotti.

Il gallo non ha ancora risposto alla proposta di Urbano Cairo, rinnovo fino al 2026 a 4 milioni di euro netti a stagione. In tutto questo giro di attaccanti non è da escludere come possa esserci un ritorno di fiamma proprio dell’Inter per Edin Dzeko, che potrebbe essere un’occasione last minute qualora non dovesse chiudere trattative per trovare il sostituto del gigante belga.