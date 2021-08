Calciomercato Roma, futuro Belotti | Novità in arrivo

Calciomercato Roma, queste le ultime novità relative alla situazione di Andrea Belotti, che ha solo un altro anno di contratto col Torino.

I giallorossi seguono da tempo il “Gallo”, il cui contratto con il Torino è in scadenza nel 2022. Le prime avances sono state registrate nei primi giorni di giugno quando Pinto provò a convincere Cairo con un’offerta considerata poi dal patron troppo esigua.

Nell’ultimo periodo la dirigenza granata ha provato a blindare nuovamente l’ex Palermo, proponendogli un rinnovo a cifre da top player, con il quale spera di fargli ritrovare le giuste motivazioni. Il numero 9 non ha ancora ponderato una decisione ma una risposta è sicuramente attesa nelle prossime ore.

Juric ha sottolineato come non stia apprezzando il comportamento di Belotti e ha sottolineato, al contempo, come lo reputi il profilo ideale a cui affidare la finalizzazione della ormai note trame di gioco proposte dal gioco del croato.

Calciomercato Roma, le ultime su Belotti

Secondo quanto riportato da “La Stampa” oggi in edicola, Belotti avrebbe deciso di rifiutare l’offerta dello Zenit San Pietroburgo. Il club russo era pronto a trattare con il presidente Cairo per il suo cartellino, proponendo 4 milioni di euro a stagione al calciatore. Belotti però non è attratto dall’avventura all’estero, men che meno in Russia. E ha detto no anche all’approccio di Monchi del Siviglia.

A questo punto gli unici ostacoli tra Belotti e la permanenza al Torino sono la Roma, il Milan e l’Inter che potrebbe diventare di grande attualità in caso di cessione, ormai sempre più probabile, di Romelu Lukaku al Chelsea.

I giallorossi al momento hanno altre priorità, Dzeko ha dichiarato in più occasioni di volere restare, c’è Borja Mayoral e con il nuovo arrivato Shomurodov il parco offensivo è al completto. Belotti potrebbe diventare un’occasione solo a parametro zero, ma al momento pare difficile che possa arrivare a settembre senza avere già firmato con il Torino o con un’altra squadra.