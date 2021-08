Calciomercato Roma, emergenza centrocampo | La proposta di Ferrero

By

Calciomercato Roma, il presidente della Sampdoria avrebbe avanzato una particolare proposta ai giallorossi per ovviare alla delicata situazione del centrocampo.

Questi ultimi giorni sono stati caratterizzati dall’epilogo non felicissimo della vicenda Xhaka. Lo svizzero rappresentava la prima scelta di Mourinho per il centrocampo e una delle principali richieste avanzate dal portoghese a Tiago Pinto.

Le dichiarazioni rilasciate dal giocatore durante l’Europeo, così come i diversi messaggi social, avevano “illuso” la piazza che, nonostante la prolissità dei tempi, credeva che la trattativa potesse concludersi nel migliore dei modi. In realtà, al rientro dalla competizione con la casacca nazionale, il numero 34 ha ritrovato un ambiente bramante la sua permanenza e, grazie anche a mister Arteta, sembra finalmente essersi convinto a non lasciare Londra.

L’anelito ad essere gestito dall’ex Tottenham all’ombra del Colosseo per quello che sarebbe stato, forse, l’ultimo lustro della sua carriera non è mai scomparso. La Roma e l’Arsenal non sono, però, mai riusciti a trovare un punto di incontro e la grande divergenza tra domanda e offerta ha impedito il lieto fine a quella che è stata una delle questioni più discusse dell’ultimo periodo.

