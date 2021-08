Calciomercato Roma, Mourinho ha deciso | Via in prestito

By

Calciomercato Roma, dopo averlo osservato in questo pre-campionato, Mourinho avrebbe ponderato una decisione.

I capitolini sono oggi attesi dalla settima amichevole, in programma alle ore 12 contro il Belenenses. Tra i nuovi titolari figurerà il già visto Rui Patricio e, con ogni probabilità, lo Special One schiererà anche il nuovo arrivato Shomurodov. Quest’ultimo è stato prelevato dal Genoa dopo una trattativa lampo che permette ora alla squadra di poter contare su un profilo molto duttile da un punto di vista tattico.

Nemmeno oggi, invece, potrà essere schierato un nuovo giocatore in mediana. La trattativa per Granit Xhaka è ormai sfumata e Pinto starebbe ora valutando le giuste alternative.

Serve un geometra con capacità da interditore che, al contempo, arrivi alle giuste condizioni e con le giuste modalità di pagamento. Resta viva la pista Delaney mentre anche Koopmeiners sembra destinato a restare un utopistico sogno.

Vicino, infatti, l’accordo tra l’Atalanta e l’Az per l’acquisto del fiammingo.

Calciomercato Roma, Darboe andrà via in prestito

Mourinho sa di poter contare sull’eclettismo di Cristante e l’altrettanto importante duttilità di Lorenzo Pellegrini ma determinate valutazioni andranno fatte anche relativamente ai giovani presenti nello scacchiere.

Se il su citato Veretout figura tra gli intoccabili, non vale lo stesso, invece per Gonzalo Villar e Amadou Diawara. Il primo, al fronte di una giusta offerta, può partire mentre l’ex Napoli sembra stia facendo di tutto per giocarsi le proprie chances nella Capitale.

Una grande novità è stata inoltre riportata stamane da “Il Messaggero“. Secondo le ultime ricostruzioni, infatti, l’ex Tottenham avrebbe comunicato alla società di non reputare ancora pronto Darboe e che la soluzione ideale, per il bene di tutti, sia rappresentata dalla ricerca di una squadra disposto ad accoglierlo in prestito.