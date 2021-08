Calciomercato Roma, richiesta Blanc | Speranza Tiago Pinto

Nuova pista di mercato in casa Roma, Tiago Pinto sta cercando di sfoltire gli esuberi nella rosa giallorossa. Un assist potrebbe arrivare da Laurent Blanc.

La Roma ha chiuso con una vittoria le sue amichevoli in terra lusitana. Liquidato con un 3-1 il Belenenses, squadra che tra pochi giorni debutterà nel campionato portoghese. Venerdì raggiungerà la Spagna per l’ultima gara prevista prima del rientro a Roma, sabato sera contro il Real Betis.

Proprio a Trigoria sono rimasti ad allenarsi i tanti esuberi della rosa giallorossa. Troppi esuberi, tra rientri dai prestiti, giovani che non hanno convinto Mourinho e giocatori da tempo sul mercato. Non sono poche le grane per Tiago Pinto, ma un assist per lui potrebbe arrivare da Laurent Blanc, l’ex CT francese avrebbe messo gli occhi su un centrocampista inutilizzato dalla Roma.

Leggi anche-> Roma, brutto errore di Rui Patricio ma Mourinho ha altre preoccupazioni

Leggi anche-> Roma, sorteggiato il tabellone di Coppa Italia: gli incroci possibili

Occasione Tiago Pinto, c’è la richiesta di Blanc

Stiamo parlando di Steven Nzonzi, centrocampista apparso sempre fuori dal progetto Roma. Si sono susseguiti due prestiti per lui, il primo in Turchia al Galatasaray, lo scorso anno il ritorno in patria, al Rennes. Con la Roma 30 presenze ed una rete, senza mai raggiungere i livelli calcistici che fece vedere in quel di Siviglia.

Ingaggio pesante il suo, parliamo di 3 milioni annui, la priorità per Tiago Pinto è cederlo, meglio ancora se a titolo definitivo. Una vera e propria speranza è stata accesa dal giornalista francese Saber Desfagers, che su Twitter ha rilanciato la richiesta di mercato di Laurent Blanc. L’ex CT francese attualmente allena in Qatar nell’Al Rayyan.

Il tecnico francese avrebbe richiesto espressamente il centrocampista giallorosso, insieme ad un altro ex Roma, parliamo di Clement Grenier, che fece capolino pochi mesi in quel di Trigoria. La speranza per Tiago Pinto è quella di intavolare una trattativa lampo, che possa accontentare tutti, in primis le casse della Roma. Sbloccare una cessione del genere potrebbe aprire molte strade anche nelle trattative in entrata, fin qui bloccate.