Calciomercato Roma, colpo a sorpresa | Contatti avviati

Ore calde in casa Roma per quanto riguarda il calciomercato. Tiago Pinto sta cercando di rinforzare l’organico prima dell’esordio stagionale.

Giornate frenetiche in casa Roma, non solo in campo, dove si è conclusa la serie di amichevoli in Portogallo. Manca sempre meno all’esordio stagionale in Conference League per gli uomini di Josè Mourinho. Il tecnico portoghese mentre vive con passione il ritiro pre-stagionale di sicuro è in stretto contatto con Tiago Pinto.

L’obbiettivo del duo portoghese è quello di dare forma completa alla Roma che verrà, sperando di poter competere più a lungo possibile nelle tre competizioni. Proprio per questo si seguono con frenesia le trattive di mercato, sia in entrata che in uscita. Nella zona nevralgica del campo c’è uno stallo assoluto, troppi nomi sfumati e concorrenza davvero alta, non solo in Serie A. Mentre qualcosa potrebbe muoversi nel reparto difensivo.

Trattativa a sorpresa, asse Roma-Sampdoria

L’esclusiva è stata lanciata da Sampdoria News, portale d’informazione blucerchiata. Si parla di un sondaggio avviato per il difensore centrale Omar Colley, che ben ha figurato nella scorsa stagione.

Classe 1992, nazionalità gambiana, da tre stagioni in maglia blucerchiata dove ha collezionato ben 81 presenze, condite da 2 gol. Negli scorsi mesi la Samp aveva avviato trattative per portare sotto la lanterna Federico Fazio, uno dei tanti esuberi in maglia giallorossa. Chissà che le due trattive non possano intrecciarsi per accontentare tutte le parti in causa.

Attenzione però, non mancano ostacoli. Il roccioso difensore è seguito con vivo interesse anche dalla Premier League. Specificatamente il Brighton si sarebbe fatto sotto, con un’offerta intorno ai 10 milioni di euro. La pista rimane da monitorare in primis per capire come si muoverà Tiago Pinto, alle prese con più di una grana di mercato ultimamente. Se dovesse esserci un’offerta formale nelle prossime ore la volontà della Roma sarà chiara. E il difensore potrebbe arrivare, a sorpresa, alla corte di Josè Mourinho.