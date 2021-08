Roma, non ci sono limiti | Messaggio chiaro ai tifosi

Il giocatore giallorosso lancia un segnale forte ai compagni ma anche alle altre squadre. Poi parla di Mourinho e Tiago Pinto.

Dopo il 3-1 rifilato al Belenenses sono piovute critiche per il neo portiere giallorosso Rui Patricio (33), reo di aver commesso un errore in fase di palleggio, stoppando male il pallone con il piede sinistro, regalando così il vantaggio avversario. Se questo però non preoccupa Mourinho, inizia a preoccupare i tifosi giallorossi che in questi anni non sono di certo rimasti soddisfatti degli acquisti tra i pali. Intanto lo stesso estremo difensore portoghese ha parlato ai microfoni dell’emittente ‘Sport TV+‘, nella quale ha lasciato un messaggio molto chiaro ai tifosi, ma anche alle altre squadre.

Roma, Rui Patricio punta ai titoli

“Ho l’opportunità di lavorare con uno dei migliori al mondo, Jose Mourinho – ha detto parlando dello Special One -. Il campionato italiano è una grande opportunità e farò del mio meglio per aiutare la Roma. Puntiamo a vincere dei titoli“, ha concluso il portiere classe ’88, lanciando un forte segnale anche agli altri club. L’intervista si conclude anche con un piccolo siparietto tra Rui Patricio, ex portiere dello Sporting CP, e Tiago Pinto, ex dirigente del Benfica: “Sì, abbiamo scherzato un paio di volte, ma la cosa più importante è il lavoro che facciamo qui”.