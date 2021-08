Roma, sorteggiato il tabellone di Coppa Italia: gli incroci possibili per la squadra di Mourinho a partire dagli ottavi di finale.

Ormai ci siamo. Stanno per iniziare le prime partite ufficiali e ad aprire i battenti sarà già in questo weekend la Coppa Italia, con il suo nuovo format che prevede un turno preliminare prima dei trentaduesimi di finale. E con la novità delle gare trasmesse non più sulla Rai ma da Mediaset.

Tutte le partite saranno trasmesse in esclusiva in chiaro sulle reti Mediaset e in live streaming su Mediaset Infinity. Si comincia venerdì 13 agosto con i 32esimi di finale che si giocheranno fino a martedì 17 agosto: un pacchetto di 16 match concentrati in quattro giorni, tutti visibili in chiaro su Italia 1 e sul 20, oltre che in streaming su Mediaset Infinity. Su Italia 1, studio di continuità con la conduzione di Monica Bertini con gli highlights di tutte le partite.

Di seguito, il dettaglio del programma dei trentaduesimi di finale:

VENERDÌ 13 AGOSTO

Pordenone-Spezia ore 17.45 canale 20

Genoa-Perugia/Sudtirol ore 18.00 Italia 1

Udinese-Ascoli ore 20.45 canale 20

Fiorentina-Cosenza ore 21.00 Italia 1

SABATO 14 AGOSTO

Benevento-Spal ore 17.45 canale 20

Cittadella-Monza ore 18.00 Italia 1

Verona-Como/Catanzaro ore 20.45 canale 20

Cagliari-Pisa ore 21.00 Italia 1

DOMENICA 15 AGOSTO

Empoli-Vicenza ore 17.45 canale 20

Parma-Lecce ore 18.00 Italia1

Venezia-Frosinone ore 20.45 canale 20

Torino-Cremonese ore 21.00 Italia 1

LUNEDÌ 16 AGOSTO

Crotone-Brescia ore 17.45 canale 20

Bologna-Ternana/Avellino ore 18.00 Italia 1

Salernitana-Reggina ore 20.45 canale 20

Sampdoria-Alessandria/Padova ore 21.00 Italia 1

Roma, sorteggiato il tabellone di Coppa Italia: i possibili incroci

La Roma entrerà in gioco a partire dagli ottavi di finale. Qui i giallorossi potrebbero incontrare una tra Spezia (che l’anno scorso l’ha eliminata), Parma, Lecce o Pordenone. Negli eventuali quarti di finale, l’avversaria potrebbe essere l’Inter, grande ex di José Mourinho.

Andando ancora avanti ci sarebbe poi la possibilità di incrociare Lazio o Milan in semifinale. Sarà possibile affrontare Juventus, Napoli e Atalanta soltanto in una eventuale finale.

Qui è possibile scaricare il tabellone completo della Coppa Italia 2021/2022.