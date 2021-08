Calciomercato Roma, mediana da puntellare | Nuova idea in Premier

Calciomercato Roma, rinforzo a centrocampo: spunta una nuova idea dalla Premier League. Le ultime sulle mosse dei giallorossi.

Dopo aver aspettato buone nuove sul fronte Xhaka, costellato da un lungo braccio di ferro con l’Arsenal che ha deciso di non smuoversi dalla richiesta di 20 milioni di euro, Pinto si trova costretto a scandagliare il mercato, per puntellare un reparto per il quale Mourinho ha chiesto esplicitamente un rinforzo di spessore. Ci sono stati nei giorni scorsi sondaggi importanti per Koopmeiners, ma la concorrenza dell’Atalanta è forte, a maggior ragione dopo l’addio di Christian Romero. Ecco perché, stando alle ultime indiscrezioni, il general manager giallorosso avrebbe dirottato le sue attenzioni nuovamente in Premier League.

Calciomercato Roma, contatti per Anguissa del Fulham: i dettagli

Secondo quanto riportato da “La Gazzetta dello Sport“, la Roma avrebbe cominciato a monitorare anche la situazione relativa ad André Zambo Anguissa, venticinquenne centrocampista camerunense in forza al Fulham. Sebbene il suo contratto scada nel 2023, il club inglese può esercitare un’opzione per un’altra stagione: la sua valutazione si aggira sui 25 milioni di euro, ma potrebbero essere trovate delle agevolazioni per quanto concerne la formula del trasferimento. Il tutto al netto delle cessioni dei vari esuberi, che comunque dovranno essere messe a segno: solo così la Roma potrà affondare il colpo per il nuovo centrocampista da consegnare allo Special One.