Calciomercato Roma, annuncio ‘ufficiale’ | Niente addio

Aggiornamento importante in casa Roma per quello che riguarda le trattative in uscita. C’è stato l’annuncio da parte dell’agente del giocatore, niente addio.

Occhi puntati sul centrocampo in casa Roma, non solo per quello che riguarda il mercato acquisti. C’è da registrare un fondamentale aggiornamento sul futuro di un giovane calciatore giallorosso. Nei giorni scorsi si erano rincorse voci di un suo probabile addio in prestito, ma ci ha pensato direttamente il suo agente a far chiarezza.

La coperta è piuttosto corta nel reparto mediano di casa Roma, visti sfumare vari obiettivi in entrata finora. Mourinho al momento lavora col poco che ha a disposizione, Cristante appena rientrato, Veretout alle prese col recupero da un duro infortunio e tanti giovani. Proprio per uno di questi giovani si era parlato di una cessione in prestito, ma oggi è cambiato tutto.

Futuro alla Roma, l’agente chiude al prestito

Parliamo di Ebrima Darboe, giovane mediano di nazionalità gambiana. Classe 2001, lo scorso anno si mise in luce negli ultimi scampoli stagionali, ben 5 le presenze in maglia giallorossa per lui. Piccola curiosità, l’ex Fonseca lo schierò anche nel derby vinto contro la Lazio, facendo di lui il primo calciatore nato dopo il 2000 ad essere schierato titolare in una stracittadina.

Ecco che oggi è arrivato questo annuncio da parte del suo entourage: “Quando leggo sui giornali di ipotesi prestito o di favole finite per Darboe mi viene sempre il sospetto che quando si parla di mercato, di trasferimenti o rinnovi si perda un po’ la misura delle cose. La Roma non ci ha mai parlato di ipotesi prestito e Ibra è concentrato completamente sul suo percorso nella Roma.“

Stando a queste recenti dichiarazioni dunque la volontà comune è quella di continuare il cammino anche in questa stagione. Il giovane sembra essere molto promettente, e non sono mancate sirene di mercato riguardo il suo profilo. Vedremo quanto si deciderà sul futuro di questo giovane talento, alla società la mossa ora, sarà rinnovo?